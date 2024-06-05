وزير التجارة يعلن إطلاق قطع وتجهيز وجبة جديدة من مفردات السلة الغذائية

2024-06-05 12:18:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

أعلن وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم الأربعاء، إطلاق قطع وتجهيز وجبة جديدة من السلة الغذائية، فيما أشار الى إطلاق سلة أخرى للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية اعتباراً من اليوم.

وذكر بيان المكتب الإعلامي للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الشركة أنهت استعداداتها الفنية والإدارية لتسلم المواد الموردة لحساب السلة الغذائية في مخازنها والتي ستوزع بين جميع المواطنين المشمولين بنظام البطاقة التموينية وحسب الخطة التسويقية للتجهيز التي أعدتها الشركة وبدءاً من المناطق الأكثر فقراً وتتبعها بقية المناطق".

ودعا البيان "وكلاء المواد الغذائية الى مراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات العائدة للشركة لغرض قطع حصص المواطنين من مفردات السلة الرابعة الى جانب قطع وتجهيز السلة السادسة الخاصة بالمشمولين وحسب جداول القطع".

وأشار الى أن "ملاكات الشركة في كافة المواقع ببغداد والمحافظات مستنفرة وخلال أيام العطل الرسمية للمباشرة بعمليات القطع والتجهيز لمواد السلة الغذائية وتوزيعها بين المواطنين بدفعة واحدة وبنفس الوقت وبدون تأخير أو نقص في أي مادة".