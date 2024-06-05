2024-06-05 12:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن القبض على مجموعة من مستهدفي المطاعم والوكالات الأجنبية في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "بعمليات نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على مجموعة جديدة من المتهمين في حوادث الاعتداءات والتخريب التي طالت عدداً من مطاعم kFC والوكالات الأجنبية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد خلال الأيام القليلة الماضية".

وأضافت ان "الجهات المختصة في وزارة الداخلية باشرت بالإجراءات القانونية اللازمة بحق الملقى القبض عليهم لإكمال أوراقهم التحقيقية، حيث قرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وأكدت ان "العمل الأمني مازال مستمراً لملاحقة بقية العناصر التي أقدمت على هذا العمل غير القانوني لغرض إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".