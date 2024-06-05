مستشار حكومي: رئيس الوزراء وجه بتحديد منسق لمرحلة ما بعد إنهاء مهام يونامي

2024-06-05 13:00:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ محمد الطالبي

أكد مستشار رئيس الوزراء حسين علاوي، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات بشأن إنهاء مهام بعثة اليونامي يعد إنجازاً حكومياً كبيراً، فيما أشار الى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بتحديد منسق لمرحلة ما بعد إنهاء مهام يونامي.

وقال علاوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المفاوضات بشأن إنهاء مهام بعثة اليونامي يعد إنجازاً كبيراً لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، مبيناً أن "وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء والجهات ذات العلاقة ستعمل على إدارة الملف والتفاوض بشأنه".

وأشار، الى أن "رئيس الوزراء وجه بأن يكون هناك منسق لمرحلة ما بعد إنهاء مهام البعثة وآلية تعامل العراق مع وكالات الأمم المتحدة في مجالات الصحة والاقتصاد وتطوير البنى التحتية، فضلاً عن التدريب على قضايا حقوق الإنسان ومواجهة القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأوضح، أن "رئيس الوزراء نجح في إدارة المنهاج الحكومي بمفرداته ونقاطه بالتعاون مع القوى السياسية والبرلمان وحكومة إقليم كردستان، سواء على صعيد التنمية أو بناء القدرات وتطوير السياسة الخارجية، وكذلك تطوير روح التنمية تجاه تطوير الناتج القومي المحلي الإجمالي وتوفير المسارات الجديدة بالاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص".

وأردف، أن "القطاع الخاص يعمل على البحث عن فرص اقتصادية كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ودول الخليج"، منوهاً بأن "تأسيس صندوق التنمية دلالة على استقرار الاقتصاد وتقدمه نحو الأمام، الى جانب تطوير المشاريع التنموية الخاصة للشباب كمشاريع ريادة وغيرها، علاوة على استقرار الجهاز الأمني في نقل الدولة وحماية التنمية بعد حرب طويلة مع الإرهاب واستقرار الدولة وتواجد المستثمرين الأجانب والعرب والخليج والدول الإسلامية في العراق، كل هذه الأمور دلالة على استقرار العراق".

وتابع، "هناك مشاريع واعدة منها طريق التنمية والطاقة المتجددة وميناء الفاو والذي من المؤمل افتتاحه في العام المقبل وكذلك الانفتاح في مجال النقل والتجارة الدولية".