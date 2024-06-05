رئيس الوزراء يجدد التأكيد على دعم العراق لنشاط معهد العالم العربي

2024-06-05 13:00:03 - المصدر: واع

بغداد- واع

جدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، تاكيده على دعم العراق لنشاط معهد العالم العربي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أستقبل اليوم مدير معهد العالم العربي في باريس، الشاعر العراقي والدبلوماسي المعروف شوقي عبد الأمير".

واضاف البيان انه "جرى، خلال اللقاء، استعراض الشأن الثقافي العراقي والعربي، ومجالات التعاون بين العراق ومؤسسة المعهد".

وشدد رئيس الوزراء "على أهمية التعريف بالثقافة والتراث العراقيين في الأوساط الأوروبية والدولية"، لافتا الى "دعم العراق لنشاط معهد العالم العربي، وإيلاء الاهتمام العالي، لإيصال صورة حقيقية عن الفنون والإبداع العراقي إلى الجمهور العالمي الأوسع".