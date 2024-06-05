الإمارات تحضر لاعبة الرماية زينب محمد لأولمبياد باريس

2024-06-05 13:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

تواصل لاعبة منتخب العراق للرماية بفعالية البندقية الهوائية زينب محمد، تحضيراتها المكثّفة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية - باريس 2024 ، والتي ستنطلق فعاليّاتها خلال شهر تموز المقبل.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للرماية صبيح مراد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن" اتحاد اللعبة يسعى لتوفير كل سبل النجاح والتطور للاعبة زينب محمد والوصول إلى أعلى درجات الجاهزية التامة من خلال المعسكر التدريبي الذي سيقام في دولة الإمارات خلال شهر حزيران الحالي، ويستمر حتى انطلاق منافسات فعاليات الدورة الأولمبية".

وأضاف مراد أن "معسكر الإمارات يعد محطة مهمة لإعداد لاعبتنا التي ستمثل العراق في الأولمبياد ، وفرصة كبيرة لها لكسب الخبرة من خلال إجراء التدريبات واللقاءات الودية مع نظيراتها اللاعبات الإماراتيات".

من جهتها، أبدت لاعبة منتخب العراق للرماية زينب محمد، سعادتها بالمشاركة في أولمبياد باريس 2024، والتي تمثل حلماً لكل رياضي في العالم كما وستفتح آفاقاً كثيرة أمام اللاعبة لكسب المزيد من الخبرة عبر الاحتكاك مع أبطال اللعبة في العالم.