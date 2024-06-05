القضايا القانونية الخاصة بالمعلمين على طاولة القاضي زيدان ووزير التربية

2024-06-05 13:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الأربعاء (5 حزيران 2024)، عددا من القضايا القانونية الخاصة بالتعليم والمعلمين.

وذكر اعلام القضاء ببيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القاضي زيدان استقبل وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري يرافقه مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون التربية عدنان السراج ونقيب المعلمين عدي العيساوي".

وأضاف، أن "اللقاء بحث عددا من القضايا القانونية الخاصة بالتعليم والمعلمين".