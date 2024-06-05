مقتل حارس مدرسة بهجوم مسلح استهدف مركبته في بغداد

2024-06-05 13:06:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الأربعاء، بمقتل شخص بهجوم مسلح جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه عجلة نوع (كيا) حمل ضمن منطقة الرشيد السيافية الجنوبي مما أسفر عن مقتل صاحب المركبة والذي اتضح فيما بعد أنه يعمل حارس مدرسة ابتدائية.

هذا ولم تعرف ملابسات الحادثة، وفقا للمصدر.

وفي حادث آخر أشار المصدر إلى أن منتسباً في وزارة الدفاع منسوب إلى فرقة القوات الخاصة لقي حتفه نتيجة تعرضه لوعكة صحية أثناء الممارسة التدريبية داخل المسبح ضمن ملعب الشعب الدولي في منطقة زيونة شرقي بغداد.

وأضاف أنه تم نقله الى مستشفى الشيخ زايد وفارق الحياة بالطريق.