مسرور بارزاني يؤكد على مرور مشروع طريق التنمية عبر اقليم كوردستان

2024-06-05 13:12:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، على ضرورة أن يمر مشروع طريق التنمية الحيوي عبر الإقليم بما يصب في مصلحة العراقيين كافة.

جاء ذلك خلال لقائه، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن، وفقا لبيان صادر عن حكومة وذكر البيان أنه جرى خلال اللقاء، وجهات النظر بشأن سبل حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، والتطرق لزيارة مسرور بارزاني إلى بغداد الأسبوع الماضي واجتماعه مع كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية والأطراف السياسية، والتي وصفت بالخطوة المهمة لحل المشاكل، ولا سيّما ما يتعلق بتأمين الحقوق والمستحقات المالية للإقليم بشكل جذري وبما يستند إلى الدستور والاتفاقات الموقعة والمنهاج الوزاري للحكومة الاتحادية.

وأضاف البيان أنه تمت مناقشة مشروع طريق التنمية وربط دول الخليج عبر السكك الحديدية العراقية بتركيا والدول الأوروبية، مع التأكيد على ضرورة أن يشارك إقليم كوردستان في المشروع وأن يمر عبره، بما يصب هذا المشروع الاستراتيجي في مصلحة جميع المكونات والمناطق العراقية.

كما أشار البيان، إلى أنه تناول في الاجتماع أهمية إجراء إنتخابات برلمان كوردستان في موعد مناسب من العام الجاري، مع اتفاق الجانبين على أهمية تذليل العقبات والمعوقات التي تعترض العملية الانتخابية، بما يضمن مشاركة جميع الأطراف ويحفظ حقوق المكونات.

وكان وزير النقل والاتصالات في اقليم كوردستان آنو جوهر عبدوكا قد صرح، يوم الخميس 23 من شهر أيار الماضي، إن مشروع طريق التنمية سيمر عبر الإقليم ومنه الى تركيا وأوروبا.

جدير بالذكر أن مشروع "طريق التنمية" هو طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها. يبلغ طول الطريق وسكة الحديد 1,200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف بالدرجة الأولى إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار أمريكي، منها 6.5 مليار للطريق السريع، و10.5 مليار لسكة القطار الكهربائي وسيتم إنجازه على 3 مراحل، تنتهي الأولى عام 2028 والثانية في 2033 والثالثة في 2050.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 100 ألف فرصة عمل كمرحلة أولى، ومليون فرصة عمل بعد انتهائه.