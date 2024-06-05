توتنهام يعلن رحيل 4 لاعبين بشكل رسمي

2024-06-05 13:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن نادي توتنهام هوتسبير بشكل رسمي، اليوم الأربعاء (4 حزيران 2024)، رحيل 4 لاعبين من صفوفه هذا الصيف.

وأكد النادي اللندني في بيان له رحيل إيريك داير، بعدما فعل بايرن ميونخ خيار الشراء في عقده، عقب الإعارة لمدة 6 أشهر.

كما تأكد رحيل الكرواتي إيفان بيريسيتش، الذي أعير إلى هايدوك سبليت قبل بضعة أشهر

كذلك، أوضح توتنهام أن الثنائي الشاب ريان سيسينون وجافيت تانجانجا سيرحلان فور انتهاء عقديهما في حزيران / يونيو الجاري.

ويريد النادي بدء مرحلة جديدة بدون بعض اللاعبين الزائدين عن حاجة المدرب الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، في موسمه الثاني مع الفريق.

وسيشارك توتنهام في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بعد احتلاله المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج

وكان توتنهام قد أبرم أولى صفقاته للموسم الجديد، متمثلة في المهاجم الألماني تيمو فيرنر، عبر تمديد إعارته لموسم آخر من لايبزيج.