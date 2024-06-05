آرسنال يصوب سهامه نحو صفقة من الليجا

2024-06-05 13:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تحدث تقرير صحفي، اليوم الاربعاء (5 حزيران 2024)، عن حرص نادي آرسنال الانجليزي، على تعزيز صفوفه بصفقة من الدوري الإسباني هذا الصيف.

وبحسب صحيفة "آس"، فإن آرسنال يرغب في ضم الأوكراني فيكتور تسيانكوف جناح جيرونا.

ويستعد آرسنال لإبرام صفقات مميزة، من أجل منافسة مانشستر سيتي مرة أخرى على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب ميكيل أرتيتا معجب باللاعب الأوكراني، ويعتقد أنه سيكون إضافة مثالية لهجوم آرسنال.

وتابعت "آرسنال وميلان تواصلا مع ممثلي تسيانكوف، كما يقال إن توتنهام يهتم أيضًا بضم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا".

ويمتلك فيكتور تسيانكوف، شرطا جزائيا في عقده مع جيرونا، بقيمة 30 مليون يورو، ويمتد التعاقد حتى صيف 2027.

وانضم تسيانكوف إلى جيرونا في شتاء 2023، وسجل في الموسم الماضي 8 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة، ليساعد جيرونا على احتلال المركز الثالث في الليجا.

المصدر: وكالات