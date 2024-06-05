2024-06-05 13:18:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، إلقاء القبض على مجموعة من المتهمين الذين أقدموا على استهداف عدد من المطاعم والوكالات الأجنبية في بغداد. وذكرت الوزارة في بيان أنه “عمليات نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على مجموعة جديدة من المتهمين في حوادث الاعتداءات والتخريب التي طالت عدداً من مطاعم […]

ظهرت المقالة الداخلية: ضبط مجموعة جديدة من المتهمين بالهجوم على “المطاعم الأمريكية” في بغداد أولاً على ايشان.