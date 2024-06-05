2024-06-05 13:18:07 - المصدر: منصة إيشان

بعد عودة الرحلات الجوية بين المنامة وبغداد مؤخرا عقب 4 سنوات من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا، اشتكى مواطنون بحرينيون من أن السلطات اشترطت عليهم الحصول على تصريح أمني مسبق قبل السماح لهم بالسفر للعراق، بحسب قولهم. وسادت حالة من الجدل في البحرين بسبب “فرض السلطات تصريحا أمنيا قبل السفر للعراق”، وهو قرار […]

ظهرت المقالة جدل في البحرين بسبب فرض السلطات “تصريحا أمنيا” على المواطنين قبل السفر إلى العراق أولاً على ايشان.