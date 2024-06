ذي قار: استقرار توزيع البنزين وعودة الوضع إلى طبيعته

2024-06-05 13:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلنت المنتجات النفطية في محافظة ذي قار عن استقرار الوضع في جميع محطات الوقود وعودة عمليات التوزيع إلى طبيعتها. وأكد مصدر في تصريح لشبكة اخبار الناصرية أنه تم توزيع مليون وخمسمئة ألف لتر من الوقود يوم أمس، مشيراً إلى أن حصة المحافظة من الوقود مؤمنة بشكل كامل هذا...

