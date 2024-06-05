محافظة بغداد تعلن المباشرة بتنفيذ مشروع مجاري النهروان الاستراتيجي

2024-06-05 13:54:01 - المصدر: واع

بغداد- واع

أعلنت محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، المباشرة بمشروع مجاري النهروان الاستراتيجي بطاقة تصميمية تصل الى 68 الف متر مكعب باليوم.

وذكر بيان لقسم الإعلام والاتصال الحكومي، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم المباشرة بمشروع مجاري النهروان الاستراتيجي بطاقة تصميمية تصل الى 68 الف متر مكعب باليوم، ويتكون من ثلاث محطات رفع مشتركة (امطار، ثقيلة) ومحطة معالجة مركزية".

وأضاف، أن "هذا المشروع ينفذ بدعم من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وإشراف وبمتابعة ميدانية من محافظ بغداد عبد المطلب العلوي".

وأشار إلى، أن "المشروع ينفذ بطول شبكات تصل إلى نحو (188) كم ويخدم اكثر من (300) الف نسمة من اهالي النهروان".

وأوضح، أن "العمل يجري بتنفيذ ثلاث محطات رفع وكذلك تنفيذ محطة المعالجة، بالإضافة الى استمرار العمل في تجهيز الكونكريت في معامل الشركة وبطاقة تصل الى (400) متر مكعب باليوم الواحد".

وتابع ان "العمل مستمر بتصنيع (المانهولات) والركائز وكري المبازل الرئيسة".