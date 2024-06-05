منتخب الكانوي يشارك ببطولة العالم في أوزبكستان

2024-06-05 14:00:04 - المصدر: واع

بغداد – واع

يشارك منتخبنا الوطني للعبة الكانوي في منافسات بطولة العالم التي تستضيفها أوزبكستان للفترة من الحادي والعشرين ولغاية الخامس والعشرين من شهر آب المقبل بمشاركة واسعة من خيرة الأبطال.

وقال رئيس اتحاد الكانوي ماجد صالح في تصريح لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " الاتحاد وضع منهاجاً يهدف لتكثيف التدريبات من خلال المعسكرات التدريبية الجيدة والإفادة من الخبرات الخارجية التي من الممكن أن تسهم في صقل مهارات اللاعبين وتمكنهم من التنافس على المراكز المتقدمة في هذا المحفل العالمي المهم".

وأضاف صالح أن " الفريق يواصل تدريباته اليومية بإشراف المدرب الإيراني ابراج إقليمي والمساعد حمود حسين حيث تضم القائمة خمسة لاعبين سيتم اختيار ثلاثة قبل موعد السفر"، موضحاً أن" المدرب الإيراني يعد من الكفاءات المتميزة ويعد تواجده فرصة مثالية للمدربين الشباب لكسب الخبرة وتطوير معلوماتهم في مجال التدريب والإعداد".