وزير الداخلية يصدر توجيهات حول نصب الرادارات واستبدال اللوحات المرورية

2024-06-05 14:06:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

اصدر وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الأربعاء، توجيهات تخص نصب الرادارات واستبدال اللوحات المرورية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ترأس، اليوم، اجتماعاً في مديرية المرور العامة بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشرطة ومدير المرور العام، ضم مديري مديريات المرور".

وشدد الوزير "على متابعة عمل الإشارات الذكية والرادارات ونصبها في الطرق السريعة وتأثيث الشوارع والاستمرار في وضع القطع التعريفية"، مبيناً أن "وزارة الداخلية تسعى جاهدة الى مواكبة التطور التكنولوجي".

وأشاد الوزير "بالعمل في معمل اللوحات المرورية"، مؤكداً "على تكثيف الجهد في عملية استبدال اللوحات للمركبات وفق ما هو مخطط له وإيجاد السبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات في جميع مواقع المرور وكذلك الشوارع وخلق انسيابية عالية والحد من الزخم المروري".

ووجه "بمتابعة المخالفين ومحاسبتهم وفق القوانين والضوابط المعمول بها في بغداد والمحافظات".