التربية تفتح باب التقديم لإكمال الدراسة الجامعية لملاكاتها التعليمية (وثائق)

2024-06-05 14:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء (5 حزيران 2024)، عن فتح باب التقديم لإكمال الدراسة الجامعية لملاكاتها التعليمية.

وقالت الوزارة بحسب وثائق تلقتها "بغداد اليوم"، أن "المديرية العامة للعلاقات الثقافية فتحت باب التقديم للمعلمين التربويين والمهنيين الذين يرومون الحصول على إجازة دراسية لإكمال دراستهم الجامعية/البكالوريوس للعام الدراسي 2024_2025".

وأشارت الوزارة الى أن، "ضوابط القبول التي تحدد إدخال معلومات المتقدم تتم عن طريق مديرية الإجازات الدراسية حصرا"، مبينة أن "آخر موعد لاستلام استمارات الترشيح هو الاول من تموز المقبل نهاية الدوام الرسمي".



