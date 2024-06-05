المباشرة بمشروع مجاري النهروان الاستراتيجي في بغداد

2024-06-05 14:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، المباشرة بمشروع مجاري النهروان الاستراتيجي بطاقة تصميمية تصل الى 68 الف متر مكعب باليوم. وذكر بيان لقسم الإعلام والاتصال الحكومي، تلقته الاقتصاد نيوز، أنه تم المباشرة بمشروع مجاري النهروان الاستراتيجي بطاقة تصميمية تصل الى 68 الف متر مكعب باليوم، ويتكون من ثلاث محطات رفع مشتركة امطار، ثقيلة ومحطة معالجة مركزية. وأضاف، أن هذا المشروع ينفذ بدعم من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وإشراف وبمتابعة ميدانية من محافظ بغداد عبد المطلب العلوي. وأشار إلى، أن المشروع ينفذ بطول شبكات تصل إلى نحو 188 كم ويخدم اكثر من 300 الف نسمة من اهالي النهروان. وأوضح، أن العمل يجري بتنفيذ ثلاث محطات رفع وكذلك تنفيذ محطة المعالجة، بالإضافة الى استمرار العمل في تجهيز الكونكريت في معامل الشركة وبطاقة تصل الى 400 متر مكعب باليوم الواحد. وتابع ان العمل مستمر بتصنيع المانهولات والركائز وكري المبازل الرئيسة.