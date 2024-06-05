"خلايا نائمة" لحزب العمال تتمدد في 6 محافظات عراقية.. ما حقيقة القوة الناعمة؟

2024-06-05 14:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي التركماني فوزي أكرم ترزي، اليوم الاربعاء (5 حزيران 2024)، عن وجود خلايا نائمة لحزب العمال الكردستاني تتمدد في 6 محافظات عراقية.

وقال ترزي في حديث لـ" بغداد اليوم"، إن" حزب العمال الكردستاني ينتهج مخططًا بعيد المدى للسيطرة على المناطق أمنيا وعسكريا من خلال نشر خلايا نائمة تتمدد يومًا بعد اخر بطرق مختلفة ومنها شعار المنظمات والبرامج الانسانية والذي يجري عليها انفاق ملايين الدولارات من اجل استقطاب الشباب بشكل مباشر".

واضاف، ان" حزب العمال يحصل على ملايين الدولارات من خلال عمليات التهريب في سنجار وبقية المناطق ويجري من خلالها تمويل مايعرف بالقوة الناعمة للتمدد في المدن والأرياف وتشكيل بؤر، لافتا الى ان خلايا حزب العمال تمددت في 6 محافظات حتى الان".

واشار ترزي الى، ضرورة الانتباه الى يحدث لخطورته لانه سيشكل خطرًا يتفاقم مع الوقت خاصة وان محاولة استقطاب الشباب امر بالغ الخطورة والاحداث التي جرت قبل ايام في نينوى تستدعي وقفة جادة في منع استقطاب وتجنيد الشباب والشابات".

وتابع، ان" امن العراق خط احمر بكل المحافظات ووجود تنظيم مسلح يستدعي خيارات حاسمة في مكافحة مشاريعه واجندته لحماية الأمن الداخلي".

وأعلن حزب العمال الكردستاني في تشرين الأول من اعلام 2023، مغادرة مخيّم مخمور، أحد مواقع تمركزه بجنوب شرق مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وبرّر الحزب انسحابه باستكمال مهمّته في حماية اللاجئين الأكراد المقيمين في المخيّم، منذ نزوحهم من تركيا في تسعينات القرن الماضي.

لكنّ مصادر سياسية وأمنية أرجعت الانسحاب إلى اشتداد الضغوط التركية ومحاصرة الجيش العراقي للمخيم الذي تسلم الملف الأمني فيه في الوقت الحاضر.