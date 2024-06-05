الأولمبي العراقي يحسم تواجد "الأمين و علي" ويخوض مفاوضات ثانية لضم إقبال

2024-06-05 14:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل، يوم الأربعاء، حسم تواجد اللاعبين "يوسف الامين وحسين علي" مع المنتخب في أولمبياد باريس 2024، مشيراً إلى خوض مفاوضات ثانية مع نادي أوتريخت الهولندي لضم النجم زيدان إقبال.

وقال شنيشل لوكالة شفق نيوز، إن "نادي أوتريخت رفض تفريغ لاعب المنتخب زيدان إقبال لصفوف المنتخب الاولمبي العراقي في أولمبياد باريس"، موضحا أن "رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال اكد بانه سيسعى لإقناع النادي الهولندي في محاولات مقبلة".

واضاف ان "اقبال له ثقله في المنتخب وتواجده ضروري، وسنسعى ليكون ضمن التشكيلة يُضاف الى زملائه اللاعبين".

واشار شنيشل الى ان "اللاعبين المحترفين المتبقين مثل: يوسف الامين، وحسين علي تم حسم تواجدهما مع المنتخب إلى جانب زملائهم".

وتابع، أنه "تم تحديد السابع عشر من الشهر الحالي موعدا لمباراتنا أمام مصر، وهي المباراة الوحيدة بعد إلغاء مباراتي نيوزيلندا والبارغواي للتأخير في تحديد الموعد، وستكون المباراة فرصة للوقوف على التشكيلة الأبرز التي ستمثل العراق في باريس".

وأشار شنيشل، الى انه "يسعى لتجهيز اللاعبين في باريس ولا سيما أن لديه عشرة أيام يعسكر فيه المنتخب هناك قبل انطلاق الأولمبياد".