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محافظ ذي قار يشرف ميدانيا على صب المقطع الاخير من مجسر الاسكان 

محافظ ذي قار يشرف ميدانيا على صب المقطع الاخير من مجسر الاسكان 
محافظ ذي قار يشرف ميدانيا على صب المقطع الاخير من مجسر الاسكان 
2024-06-05 14:32:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اشرف محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، على عملية إنهاء صب المقطع الاخير من الجزء الاول لمجسر الاسكان والتي استمرت حتى فجر اليوم. وقال الابراهيمي، في بيان تابعته “شبكة أخبار الناصرية”، إن “الحكومة المحلية منذ توليها مهامها في ذي قار عازمة على...

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