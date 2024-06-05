اتفاق نيابي حكومي يخص الساكنين في العشوائيات

2024-06-05 14:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشف عضو لجنة الخدمات النيابية عدنان الجحيشي، اليوم الثلاثاء، عن وجود اتفاق مع مجلس الوزراء يخص الساكنين في العشوائيات. وقال الجحيشي، إن موضوع العشوائيات معقد وليس بالسهل، مبينا أن قسم من العشوائيات متجاوزة على املاك الدولة، وقسم العشوائيات متجاوزة على السكك الحديدية على النفط وعلى مياه المجاري وقسم على الخدمات العامة. وأضاف، أن قسم من المناطق، ومنها الزراعية قد تكون زراعية ملكية أجرى التعديل عليها وقطعها تقطيع هندسي وأمَن لها المجاري والكهرباء والماء، ومقسة على قطع هذه تملك وتنظم ضمن حدود البلدية ومنها عشوائية في البناء وتعتبر تجاوز. واشار الجحيشي الى، ان هناك اتفاقاً مع مجلس الوزراء ينص على ان تكون للعوائل الفقيرة او العوائل محدودة الدخل مجمعات سكنية لهم، خاصة في العاصمة بغداد.