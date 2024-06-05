توجيهات حكومية بشأن نصب الرادارات واستبدال اللوحات المرورية

2024-06-05 14:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

شدد وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الاربعاء، على متابعة عمل الإشارات الذكية والرادارات ونصبها بالطرق السريعة. وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، ان الشمري ترأس اجتماعاً في مديرية المرور العامة بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشرطة ومدير المرور العام، ضم مديري مديريات المرور. واكد الشمري خلال الاجتماع، على متابعة عمل الإشارات الذكية والرادارات ونصبها في الطرق السريعة وتأثيث الشوارع والاستمرار في وضع القطع التعريفية، مبيناً أن وزارة الداخلية تسعى جاهدة الى مواكبة التطور التكنولوجي. كما أشاد الوزير بالعمل في معمل اللوحات المرورية مؤكداً على تكثيف الجهد في عملية استبدال اللوحات للمركبات وفق ما هو مخطط له وإيجاد السبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات في جميع مواقع المرور وكذلك الشوارع وخلق انسيابية عالية والحد من الزخم المروري. ووجه وزير الداخلية، بمتابعة المخالفين ومحاسبتهم وفق القوانين والضوابط المعمول بها في بغداد والمحافظات.