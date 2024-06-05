2024-06-05 14:48:07 - المصدر: منصة إيشان

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في اتصال هاتفي مع الرئيس السوري بشار الأسد، العلاقات الثنائية بين البلدين. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان أن “السوداني، بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الجمهورية العربية السورية السيد بشار الأسد، العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك”. وأضاف أن “الاتصال تناول التنسيق الأمني بين البلدين […]

ظهرت المقالة السوداني يبحث مع الأسد رفع مستوى الشراكة بين العراق وسوريا أولاً على ايشان.