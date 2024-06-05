الإطار التنسيقي: حكومة السوداني تعمل على انهاء التواجد الأجنبي قبل نهاية عمرها- عاجل

2024-06-05 14:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الاربعاء (5 حزيران 2024)، سعي الحكومة العراقية الحالية على انهاء التواجد الأجنبي في العراق قبل انتهاء عمرها.

وقال عضو الاطار علي الزبيدي في حديث لـ "بغداد اليوم " ان "الحكومة العراقية جادة بقضية انهاء مهام التحالف الدولي واخراج كامل القوات الأجنبية من العراق وهناك عمل حقيقي من خلال اللجان المشتركة الفنية والعسكرية وهناك تقدم كبير في المفاوضات بين بغداد وواشنطن ".

واكد الزبيدي ان "حكومة السوداني تعمل على حسم هذا الملف خلال الفترة المقبلة قبل انتهاء عمرها فهي لا تريد ترحيل هذا الملف الى الحكومة القادمة، ولهذا فأن عمل اللجان مستمر ومتواصل دون اي انقطاع ".

وأكدت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، يوم الاثنين (3 حزيران 2024)، عدم التراجع عن قرار اخراج كامل القوات الأجنبية من العراق خلال المرحلة المقبلة، فيما اعتبرت وجود التحالف الدولي بأنه مصدر تهديد للإستقرار.

وقال عضو اللجنة وعد قدو في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الحكومة والقوى السياسية وكذلك الفصائل، مازالت تؤكد وتصر على اخراج كامل القوات الأجنبية من العراق خلال المرحلة المقبلة، وانهاء عمل التحالف الدولي، الذي اصبح يهدد الامن والاستقرار في العراق، ولا حاجة لهذا التحالف في ظل التطور الأمني والعسكري لدى القوات العراقية بمختلف صنوفها البرية والجوية".

وأضاف، ان "اللجان العراقية – الامريكية مازالت تعمل على وضع جدولة للانسحاب وهذه اللجان مختصة بالجانب العسكري والفني وكذلك تقييم المخاطر وغيرها، ونحن نرى ان الأوضاع الأمنية أصبحت تحت سيطرة القوات العراقية بشكل كامل، ولا حاجة لتواجد أي قوة اجنبية ربما تعمل على مشاكل امنية للعراق سواء على المستوى الداخلي او الخارجي، ولهذا العمل مستمر ومتواصل لاخراج كامل القوات الأجنبية من كافة الأراضي العراقية، بما في ذلك إقليم كردستان".

وبالرغم من إعلان ان انهاء مهمة التحالف الدولي في العراق احد اهم محاور زيارة السوداني الى واشنطن والتي جرت منتصف نيسان الماضي، الا ان الجزء الأكبر من الأحاديث والنقاشات ومذكرات التفاهم الموقعة ركزت على إيجاد او انتقال العلاقة من الجانب الامني الى جوانب تنموية اخرى، الا انها لم تتضمن انهاء التعاون الأمني بالكامل، فيما تنفي التصريحات الامريكية أي حديث او نية للانسحاب التام من العراق.