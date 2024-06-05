في قطر.. الإعلام والاتصالات العراقية تبحث التحول الرقمي وتمكين النفاذ لذوي الإعاقة

2024-06-05 14:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث وفد من هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الأربعاء (5 حزيران 2024)، خلال زيارته الى دولة قطر التحول الرقمي وتمكين النفاذ لذوي الإعاقة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "وفداً من هيئة الإعلام والاتصالات العراقية قام بزيارة إلى دولة قطر"، مبينة أن "الزيارة شملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومؤسسة مدى (مركز التكنولوجيا المساعدة)، ومحطة سهيل سات الفضائية".

وأضافت، ان "الزيارة ركزت على استعراض رؤية قطر 2030 واستراتيجيتها في مجال التحول الرقمي، بما في ذلك الأجندة الرقمية، وحاضنات ومسرعات الأعمال، واستقطاب الشركات العالمية، وسياسات التحول الرقمي، والقوانين والتشريعات الداعمة للقطاعين الحكومي والخاص".

وتابعت، أن "الوفد العراقي اطلع على آليات منح التراخيص لشركات الاتصالات في قطر، وإصدار اللوائح التنظيمية، والتزامات التغطية لشركات الهاتف النقال، فضلا عن استعراض المعايير والإجراءات المتبعة في العراق لإنشاء محطات الاتصالات الراديوية واللوائح الخاصة بتنظيم الإشعاعات".

وأشارت الى أن "المناقشات تناولت أيضا استهداف القطاعات الحكومية والخاصة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، والخدمات التي تقدمها الحكومة القطرية لهذه الفئة، وآليات تمكينهم من النفاذ الرقمي، والتكنولوجيا المساعدة التي تعزز استقلاليتهم، ورفع الوعي المجتمعي حول هذه القضايا".

وأوضحت الهيئة في ختام بيانها أن "الوفد بحث سبل التعاون بين قطر والعراق في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك عقد شراكة استشارية وبروتوكول تعاون دولي لتبادل الخبرات والتدريب والتطوير".