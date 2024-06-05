السوداني والأسد يبحثان التنسيق الأمني بين بغداد ودمشق

2024-06-05 14:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء (5 حزيران 2024)، التنسيق الأمني بين بغداد ودمشق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ببيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "السوداني بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد، العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف، أن "الاتصال تناول التنسيق الأمني بين البلدين في مواجهة أخطار فلول الإرهاب، والتحديات الأمنية الأخرى، إلى جانب بحث سبل تنمية التعاون، وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات، لاسيما المجالات الاقتصادية"، مؤكدا على "أهمية رفع مستوى الشراكة المثمرة لما فيه خدمة ونماء الشعبين الشقيقين".

وأشار الى أن "الاتصال بحث أيضا آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والحرب الدائرة في غزة واستمرار العدوان الصهيوني الذي يتطلب موقفاً عربياً وإسلامياً ودولياً موحداً، من أجل إنهاء معاناة أبناء الشعب الفلسطيني".