كمبيوتر عملاق يتوقع المنتخب الفائز بلقب يورو 2024

2024-06-05 15:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

توقع كمبيوتر عملاق اليوم الأربعاء (5 حزيران 2024) المنتخب الذي سيفوز ببطولة يورو 2024.

واختار الكمبيوتر منتخب إنجلترا للفوز باليورو بنسبة تصل إلى 19.9%، بينما وصلت نسبة تأهل الفريق إلى ربع النهائي إلى 70%، والوصول لنصف النهائي إلى 48.2% وبلوغ النهائي إلى 31.1%.

وقامت شركة "أوبتا" بمحاكاة البطولة بعدد هائل من المرات يصل إلى 10 آلاف مرة، لتحديد الفريق الأكثر احتمالا لحصد اللقب في النهاية

وبالنسبة لفرنسا فكانت أقرب المرشحين لخطف اللقب بعد منتخب الأسود الثلاثة، حيث جاءت فرصتها 19.1%، ووصلت نسبة احتمالية وصولها للنهائي إلى 30.4%.

وبالحديث عن ألمانيا صاحبة الأرض والجمهور، فيملك المانشافت فرصة الفوز بالبطولة بنسبة 12.4% وفقا لعملية المحاكاة، بينما اقتصرت نسبة إيطاليا حاملة اللقب على 11.4% فقط في الوصول للنهائي، و5% للفوز بالبطولة مرة أخرى

وتنطلق في 14حزيران / يونيو الجاري، بطولة يورو 2024 المقامة بألمانيا، وسط تكهنات حول المنتخب الأقرب لحصد اللقب الذي حصلت عليه إيطاليا في النسخة الماضية.

المصدر: وكالات