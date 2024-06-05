2024-06-05 15:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

افتتح رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الأربعاء (5 حزيران 2024)، مركزاً للأطراف الصناعية والمساند الطبية في العاصمة بغداد.

وذكرت هيئة الحشد الشعبي ببيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الفياض افتتح في العاصمة بغداد، مركز الشهيد ابو منتظر المحمداوي للأطراف الصناعية والمساند الطبية التابع لمعاونية شؤون الطبابة والمقاتلين والمضحين".

وثمن الفياض بحسب البيان، "الجهود الكبيرة التي أسهمت في انشاء المركز لما له من أهمية كبرى في تقديم الخدمات الصحية لألاف الجرحى"، مؤكداً على "ضرورة ادخال افضل التكنلوجيا بصناعة الأطراف الصناعية والمساند لجرحى الحشد الشعبي ومتابعة جميع احتياجاتهم".

وأشار الى أن "الهيئة تبذل جهود كبيرة لإنشاء مستشفيات ومراكز صحية لتقديم الخدمات لجميع منتسبي الحشد الشعبي وأسرهم".



