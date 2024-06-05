2024-06-05 15:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم الأربعاء (5 حزيران 2024)، إلى إطلاق حملة واسعة للتشجير على المستويين الشعبي والحكومي.

وحث الحكيم في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، على "مساندة جهود وزارة البيئة في مواجهة تحديات التصحر والتلوث وانعدام الثقافة البيئية، وإطلاق حملة التوعية الشاملة للتعريف بالبيئة وكيفية الحفاظ عليها وأهمية الإفادة من أي جهد يصب في هذا الاتجاه".

وشدد الحكيم على "زيادة الاهتمام بملف التغير المناخي الذي يمثل جزءا من البرنامج الحكومي، واعتماد المشاريع الاستثمارية لمعالجة الآثار البيئية السلبية، وتكثيف جهود لجنة التفاوض الخارجية مع دول منبع الأنهر العراقية، وبناء فريق مفاوض قادر على استعادة حقوق العراق من الموارد المائية استنادا إلى القوانين والأعراف الدولية".

وقال الحكيم إنه "في اليوم العالمي للبيئة، نحث جميع الأنظمة والحكومات في العالم على تعضيد برامج الأمم المتحدة الخاصة بإنقاذ الكوكب من مخاطر التغيير المناخي والأعاصير والسيول وتجريف الغابات وتمدد التصحر وغيرها من مظاهر التلوث المتشعبة".



