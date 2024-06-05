صلاح الدين تعلن وضع خطة متكاملة لنقل الكميات الفائضة من الحنطة إلى خارجها

2024-06-05 15:12:02 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع - فليح العبيدي

أعلن فرع تجارة الحبوب في صلاح الدين، اليوم الأربعاء،عن مؤشرات بقرب نهاية موسم التسويق للمحاصيل في المحافظة،فيما أشر الى خطة متكاملة لنقل الكميات الفائضة عن الحاجة.

وقال مدير فرع تجارة‏ الحبوب في صلاح الدين دحام علي أحمد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فرع تجارة الحبوب في صلاح الدين من الفروع المهمة في المحافظات الوسطى لغزارة الإنتاج، حيث تتميز بكميات كبيرة من المحاصيل ،وحققت مراكز متقدمة في الأعوام السابقة".

وأضاف أن "هناك وتيرة متسارعة في تزايد كميات الطوابير، حيث أخذت الذروة في مواقع العلم والدور وسامراء وبيجي والشرقاط"، مبينا أن "هناك مؤشرات بقرب نهاية التسويق في المحافظة".

وتابع أنه "تم الانتهاء بالكامل من كميات المحاصيل وتحويل المتبقية إلى سايلوَي التاجي وخان ضاري"، موضحاً أن "قسم التسويق وبإشراف مباشر من مدير عام الشركة العام لتجارة الحبوب، باشر إعداد خطة متكاملة لنقل الكميات الفائضة عن الحاجة من محافظة صلاح الدين".

وأوضح، أنه "سيتم تجهيز المطاحن من المحافظة وإطلاق الحصة الخامسة، لفك الاختناق في بعض المواقع بمجمع حبوب العلم وحبوب سامراء وكذلك حبوب الدور"، لافتا الى أن "هناك مشاريع أنشئت على حساب المحافظة منها مشروع حبوب دجلة والساحل الأيسر وكذلك إضافة بناكر عدد اثنين في مجمع حبوب الاسحاقي، وهذه المشاريع ساهمت بشكل كبير بإضافة طاقات خزنية جديدة".

ولفت الى أن "العمل بدأ في مشروع مجمع حبوب دجلة وتم تحويل الكميات الفائضة عن صومعة تكريت لهذا الموقع وبدأ التسلم في 22‏/5‏/2024"، موضحا أن "هناك متابعة مستمرة في انتهاء جميع الكميات المتواجدة والعجلات المتوقفة أمام المواقع الخزنية في الأيام القليلة القادمة، حيث سيكون انتهاء لموسم التسويق في المحافظة".

وأكد أن "هناك دعماً كبيراً من قبل رئيس الوزراء ووزارة التجارة في دفع مستحقات الفلاحين بشكل كامل، فضلاً عن تحويل مبالغ أسبوعياً حسب الحاجة لدفع مستحقاتهم بشكل مستمر".