2024-06-05 15:12:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

افتتح رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الأربعاء، مركزاً للأطراف الصناعية والمساند الطبية في بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس هيئة الحشد، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض افتتح مركز الشهيد أبو منتظر المحمداوي للأطراف الصناعية والمساند الطبية التابع لمعاونية شؤون الطبابة والمقاتلين والمضحين".

وثمن رئيس الهيئة، "الجهود الكبيرة التي أسهمت في إنشاء المركز لما له من أهمية كبرى في تقديم الخدمات الصحية لآلاف الجرحى"، مؤكداً على "ضرورة إدخال أفضل التكنولوجيا بصناعة الأطراف الصناعية والمساند لجرحى الحشد الشعبي ومتابعة جميع احتياجاتهم".

وأشار الفياض، الى أن "الهيئة تبذل جهوداً كبيرة لإنشاء مستشفيات ومراكز صحية لتقديم الخدمات لجميع منتسبي الحشد الشعبي وأسرهم".