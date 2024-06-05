2024-06-05 15:12:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الأربعاء، معرضاً للوظائف بمشاركة 40 مؤسسة مختصة بتقديم برامج التدريب.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير التعليم نعيم العبودي، كرم خريجي برنامج ومبادرة جسور وافتتح معرضاً للوظائف بمشاركة أربعين شركة ومؤسسة مختصة بتقديم الخدمات وبرامج التدريب والتطوير".

وأكد في كلمته خلال الحفل الختامي لمشروع جسور الذي جرى بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، أن "الوزارة تقع على عاتقها مهمة رفد كل مؤسسات القطاعين العام والخاص بالمخرجات المؤهلة للتشغيل والتوظيف"، مشيرا الى أن "الوزارة تضع نصب اهتمامها مسؤولية توسيع آفاق هذا النوع من المبادرات التي تمهد الطريق لفرص العمل وتمكن شريحة الخريجين من رسم مسار محدد لأهدافهم في الحصول على الوظائف التي تلبي طموحهم وتناسب تحصيلهم العلمي والأكاديمي".

وأضاف، أن "الجامعات تتابع عن طريق مراكز التوظيف شؤون الخريجين وتسعى بخطى حثيثة إلى تذليل العقبات والمساهمة في كثير من برامج التدريب التي منها مبادرة جسور التي تمثل جهداً منظماً هادفاً الى الارتقاء بالقدرات المهارية والتنموية مثمناً برنامج الأغذية العالمي وشركائه الدوليين والجامعات العراقية التي كانت جزءاً من نجاح هذه التجربة".

واستطرد، أن "أعمال الحفل الختامي، تضمنت كلمات لممثلية برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ورئيس الجامعة التكنولوجية وعروضاً للشركاء وتجارب عدد من خريجي مبادرة جسور".

وتابع، أن "العبودي، افتتح معرضاً للوظائف بمشاركة أكثر من أربعين شركة ومؤسسة"، مبينا خلال تجواله في أروقة المعرض، أن "تنامي معدلات النشر العلمي العراقي في المستوعبات العالمية ونجاح مبادرة (ادرس في العراق )وتبني عملية بولونيا في الجامعات وحصول العراق على الاعتراف الدولي من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي أسهم في رفع مستوى المخرجات الجامعية وأعطى زخماً للتعاون مع البرامج الدولية لتوفير الحلول والفرص لحصول الخريجين على وظائف تكون جزءاً من بيئة التنمية المستدامة".