كشف مواصفات آيفون 16.. الأنحف في العالم

2024-06-05 15:16:02 - المصدر: الفرات نيوز

{منوعات: الفرات نيوز} لا تزال التسريبات مستمرة بشأن سلسلة هواتف "آيفون 16" الجديدة قبل حدث "آبل" السنوي الذي يكشف عنها ويعقد في سبتمبر أيلول من كل عام.

وبحسب تقرير جديد لمجلة "فوربس"، فإن أجهزة "آيفون 16" الجديدة سيكون لها مظهر مختلف.

وتكشف شركة "آبل" الأميركية سنويا عن الجيل الجديد لهاتف "آيفون" الذكي في سبتمبر أيلول من كل عام، بعد تسريبات متلاحقة لا تهدأ بشأن شكل ومواصفات الهاتف الجديد.

وبفضل هاتفها الذكي الشهير، تعد شركة "آبل" العملاقة أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية بعد تجاوزها 3 تريليونات دولار خلال عام 2023.

ومن شاشات العرض المختلفة في بعض الطرز الجديدة، إلى الاستراتيجية الجديدة لمعالجات الجيل المقبل، وعدسات الكاميرا الأكثر تقدما، والتصميم الحراري الجديد لمنع ارتفاع درجة الحرارة، فإن "آيفون 16" سيشهد كثير من التغييرات، بحسب المجلة الأميركية.

وذكرت "فوربس" أن أحد التسريبات الجديدة كشفت بأن حواف "آيفون 16" ستكون أرق لتصبح الأضيق في العالم.

وبحسب المجلة، فإنه إذا كان من المتوقع أن تأتي طرازات "برو" الجديدة على شاشات أكبر من ذي قبل (6.3 بوصة و6.7 بوصة لبرو وبرو ماكس على التوالي)، فإن الحواف الرقيقة ستجعلها متناسبة مع اليد بسهولة أكبر.