2024-06-05 15:42:07 - المصدر: منصة إيشان

ذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية أن الحكومة صادقت على استدعاء 50 ألف جندي من الاحتياط، لإسناد القوات التي تعمل في الشمال على الحدود مع لبنان وفي قطاع غزة. ووفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي فإن هذا الدعم الإضافي للجيش الإسرائيلي يأتي في ظل احتمال شن عملية عسكرية واسعة في الشمال ضد “حزب الله” ولتوسيع العملية البرية في رفح، […]

ظهرت المقالة إسرائيل تستعد لجبهة لبنان باستدعاء 50 ألف جندي من الاحتياط أولاً على ايشان.