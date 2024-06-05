2024-06-05 15:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وافق الاتحاد الدولي لـ"مواي تاي"، يوم الأربعاء، على اقامة بطولة العالم للعبة في العراق.

وقال عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية بختيار فريق، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه اجتمع على هامش حضوره منافسات بطولة العالم بالمواي تاي في اليونان، مع الأمين العام للاتحاد الدولي للعبة ستيفان فوكس.

وأضاف فريق‘ن إن رئيس اللجنة عقيل مفتن اتصل هاتفياً بالسيد فوكس على هامش الاجتماع، وتم الاتفاق على استضافة العراق لمنافسات بطولتي العالم وآسيا خلال الأشهر المقبلة، وبمشاركة عدد كبير من أفضل وأبرز وأقوى منتخبات العالم، وقارة آسيا.

وبين، أن فوكس طلب من مفتن عقد اجتماعات ثنائية في العاصمة باريس على هامش فعاليات دورة الألعاب الأولمبية خلال شهر تموز المقبل، من أجل وضع النقاط على الحروف فيما يخص استضافة العراق لمنافسات البطولتين المهمتين.

وأضاف فريق: إنه نقل تحيات ومباركة رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية لأبطال منتخب المواي تاي الذين يحققون أفضل النتائج في مشاركتهم الحالية ببطولة العالم، وتنافسهم بشرف على الفوز بالأوسمة الملونة في المنافسات العالمية.