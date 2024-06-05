طاقم تحكيم عراقي لمباراة عمان وتايوان

2024-06-05 16:08:01 - المصدر: الفرات نيوز

{رياضة: الفرات نيوز} أعلنت لجنة التحكيم بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأربعاء، عن تعيين طاقم عراقي لإدارة مباراة المنتخب العماني ونظيره التايواني، ضمن منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات المزدوجة، المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويضم الطاقم العراقي زيد ثامر حكما للساحة، ويساعده: حيدر العبيدي وأمير داوود، إضافة إلى الحكم الرابع: هادي عبدالحكيم، من سلطنة بروناي.

وزيد ثامر من مواليد عام 1990، وهو حكم دولي منذ عام 2016، ويقود المباراة الأولى له في هذه التصفيات.

يشار إلى أن منتخب قيرغيزستان يتصدر المجموعة الرابعة للتصفيات برصيد 9 نقاط متساويا مع المنتخب العماني، الذي يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف، ثم يأتي منتخب ماليزيا ثالثا برصيد 6 نقاط وأخيرا تايوان بدون رصيد.