مع إغلاق البورصة.. الدولار يحلق ببغداد وينخفض في أربيل

2024-06-05 16:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد، ليوم الأربعاء، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145700 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 145500 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 146750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 144750 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً طفيفاً، حيث بلغ سعر البيع 145200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145100 دينار لكل 100 دولار.