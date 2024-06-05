الاتحاد الدولي للمواي تاي يوافق على إقامة بطولة العالم في العراق

2024-06-05 16:54:03 - المصدر: واع

بغداد - واعوافق الاتحاد الدولي للمواي تاي، اليوم الأربعاء، على إقامة بطولة العالم في العراق.وقال بيان للجنة الأولمبية- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بتوجيهٍ من رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، اجتمع عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية بختيار فريق، على هامش حضوره منافسات بطولة العالم بالمواي تاي في اليونان، مع الأمين العام للاتحاد الدولي للعبة ستيفان فوكس".وأضاف البيان، أن "مفتن اتصل هاتفياً بفوكس على هامش الاجتماع، وتم الاتفاق على استضافة العراق لمنافسات بطولتي العالم وآسيا خلال الأشهر المقبلة، وبمشاركة عدد كبير من أفضل وأبرز وأقوى منتخبات العالم وقارة آسيا"، مبيناً، أن "فوكس طلب من مفتن عقد اجتماعات ثنائية في العاصمة باريس على هامش فعاليات دورة الألعاب الأولمبية خلال شهر تموز المقبل؛ من أجل وضع النقاط على الحروف فيما يخص استضافة العراق لمنافسات البطولتين المهمتين".وأشار البيان، إلى أن "الفريق نقل تحيات ومباركة رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية لأبطال منتخب المواي تاي الذين يحققون أفضل النتائج في مشاركتهم الحالية ببطولة العالم، وتنافسهم بشرف على الفوز بالأوسمة الملونة في المنافسات العالمية".