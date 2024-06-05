وزير العمل يبدي استعداد وزارته لتقديم كافة أشكال الدعم للعمالة الفلسطينية

2024-06-05 16:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الاربعاء، (5 حزيران 2024)، استعداد الوزارة لتقديم كافه أشكال الدعم ووفق القوانين النافذة للعمالة الفلسطينية.

وقال اعلام الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "الاسدي التقى، وزيرة العمل الفلسطينية وبحضور سفير دولة فلسطين والممثل الدائم للعراق في جنيف، وذلك على هامش أعمال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي".

و اكد الاسدي خلال اللقاء، "موقف العراق الدائم إزاء القضية الفلسطينية و الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني".

كما اعرب الوزير، بحسب البيان، عن "استعداد وزارة العمل تقديم كافه أشكال الدعم و وفق القوانين النافذة للعمالة الفلسطينية، خاصة على مستوى دعم فرص العمل والتدريب المهني المبني على المهارات و القابليات المهنية".