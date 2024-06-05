هل تطلق رواتب الموظفين قبل حلول عيد الأضحى؟

2024-06-05 16:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية العراقية، اليوم الاربعاء (5 حزيران 2024)، عن إمكانية توزيع رواتب الموظفين قبل عيد الأضحى.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، انه "لا يوجد أي توجه لغاية الان بشأن توزيع رواتب موظفي الدولة العراقية قبل عيد الأضحى المبارك، الموافق (16) حزيران الحالي".

وأضاف ان "رواتب الموظفين وكذلك المتقاعدين سوف تصرف خلال الشهر الحالي، بموعدها الطبيعي دون أي تقديم بذلك، فلا قرار بذلك من قبل رئاسة الوزراء او وزيرة المالية".

وكانت الحكومة العراقية معتادة غالبا على صرف رواتب موظفي الدولة قبل حلول الاعياد في حال صادفت الاعياد مع الايام الاخيرة للشهر، أو ان يوافق موعد صرف الرواتب في وسط الاعياد، مايدفع الحكومة لصرف الرواتب قبل يوم او يومين من موعدها.

الا ان عيد الاضحى سيبدأ بين 16 و17 وينتهي بين 19 و20، ويبدأ الدوام الرسمي يوم الاحد 23 حزيران قبل موعد الرواتب الرسمي.