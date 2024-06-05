مسعود بارزاني يبحث مع السفير البريطاني عن حل لمشكلات "المتنازع" عليها

2024-06-05 17:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي، مسعود بارزاني، مع السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشنز، يوم الأربعاء، الوضع في المناطق المتنازع عليها خارج سلطة حكومة إقليم كوردستان، وضرورة إيجاد الحلول المناسبة لها.

وبحسب بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، بحث الجانبان الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والعراق وآخر التطورات، وأشارا إلى التقدم والتفاهم الإيجابي الذي ظهر بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية من أجل حل القضايا العالقة بين أربيل وبغداد.

كما ناقش اللقاء، الوضع في المناطق المتنازع عليها خارج سلطة حكومة إقليم كوردستان والمعوقات والمشكلات الأمنية والسياسية في هذه المناطق للسكان الأصليين، وجرى الاتفاق على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لحلها.

كما تناول اللقاء التطورات والمتغيرات والأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة بشكل عام والشرق الأوسط بشكل خاص.