السيد الحكيم: العراق على الطريق الصحيح وسينجح في تحدي الخدمات والإعمار

2024-06-05 17:08:01 - المصدر: الفرات نيوز

في مضيف أخينا العزيز جناب الشيخ شبيب آل جاسم اليساري شيخ عشيرة الدولة من قبيلة اليسار الطائية التقينا عددا من شيوخ ووجهاء اليسار وكربلاء المقدسة، وأشدنا بالأدوار التي لعبتها العشائر العراقية عبر التاريخ.

استعرضنا طبيعة التحديات التي عاشها العراق أمنيا وسياسيا واجتماعيا، وقلنا إن العراق عاش ظروفا سياسية صعبة، فضلا عن التحديات الأمنية التي ما كانت لتنتهي لولا تضحيات العراقيين ووقفة العشائر الأصيلة وتلبيتها لنداء المرجعية الدينية العليا.

بيّنا أيضا أن العراق على الطريق الصحيح وأنه سينجح في تحدي الخدمات والإعمار كما نجح في التحديات السابقة.