2024-06-05 17:08:01 - المصدر: الفرات نيوز

المجلس الأعلى للشباب يطلق استمارة التسجيل على (الفريق الوطني لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة) وهو فريق يُعنى بقضايا ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، لإدارة البرامج المخصصة لهم واقتراح الحلول المناسبة للحدّ من التمييز، وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات المهتمة بذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة؛ لأجل أن يكونوا حلقة وصل بين الحكومة وأقرانهم والجهات ذات العلاقة؛ لنقل الأفكار والمقترحات التي تخدم شريحتهم.

وللمزيد من المعلومات والتسجيل يرجى زيارة الموقع أدناه:

‏https://scyiq.com/form_disabled/index.html