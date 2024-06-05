2024-06-05 17:18:07 - المصدر: منصة إيشان

استنجد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، بالسفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشنز لحل المشكلات العالقة مع بغداد. وقال بيان للحزب الديمقراطي، ورد لمنصة “إيشان”، إن “بارزاني استقبل هيتشنز وبحث معه الوضع في المناطق المتنازع عليها خارج سلطة حكومة الإقليم، وضرورة إيجاد الحلول المناسبة لها”. وتاقش الجانبان الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والعراق وآخر التطورات، وأشارا إلى […]

ظهرت المقالة بارزاني يستنجد بالسفير البريطاني لحل المشكلات العالقة مع بغداد أولاً على ايشان.