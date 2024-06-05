التربية: إطلاق مشروع بناء 30 مدرسة جديدة في صلاح الدين

2024-06-05 17:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بعد تحديد (١٣٨) قطعة أرض

وزير التربية ورئيس صندوق العراق للتنمية يتفقان على بناء ٣٠ مدرسة كدفعة اولى في صلاح الدين





شروعا للقضاء على نقص الابنية المدرسية في صلاح الدين ، أكد وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري ومدير صندوق العراق للتنمية الدكتور محمد النجار إطلاق مشروع بناء (٣٠)مدرسة جديدة من الطراز العمراني الحديث كدفعة أولى بعد تخصيص (١٣٨) قطعة أرض حيوية تزدهر بالسكان تحت رعاية دولة رئيس الوزراء وذلك خلال اجتماع موسع تم في مبنى الوزارة،اليوم،بحضور مدير تخطيط صلاح الدين احمد عبد حنيت الجبوري، كما ناقش الجانبان آليات اكمال الكشف عن الاراضي المخصصة استعدادا للتنفيذ ، مع التاكيد على مهندسي المشاريع السابقة بإلغاء خرائط اي مدرسة حُددت للبناء على ارض مهجورة او غير مأهولة بالسكان وتحويلها الى المناطق المكتظة تحقيقا لاهداف إنسانية وتربوية تنسجم مع حاجة المجتمع للمدارس الملائمة في المحافظة.