المجلس الأعلى للشباب يطلق استمارة التسجيل على الفريق الوطني لذوي الإعاقة

2024-06-05 17:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أطلق المجلس الأعلى للشباب، اليوم الأربعاء (5 حزيران 2024)، استمارة التسجيل على الفريق الوطني لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

وقال المجلس في بيان، تلقته "بغداد اليوم": "تم إطلاق استمارة التسجيل على الفريق الوطني لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وهو فريق يُعنى بقضايا ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، لإدارة البرامج المخصصة لهم واقتراح الحلول المناسبة للحدّ من التمييز، وتمكينهم ودمجهم في المجتمع".

وأضاف، إن "هذا البرنامج بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات المهتمة بذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة؛ لأجل أن يكونوا حلقة وصل بين الحكومة وأقرانهم والجهات ذات العلاقة؛ لنقل الأفكار والمقترحات التي تخدم شريحتهم".

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