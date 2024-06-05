التربية تعلن إطلاق مشروع بناء 30 مدرسة جديدة في صلاح الدين

2024-06-05 18:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، ومدير صندوق العراق للتنمية محمد النجار، اليوم الأربعاء، الاتفاق على بناء 30مدرسة جديدة في صلاح الدين.وقال بيان لوزارة التربية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري ومدير صندوق العراق للتنمية محمد النجار اتفقا على إطلاق مشروع بناء (30)مدرسة جديدة من الطراز العمراني الحديث كدفعة أولى بعد تخصيص (138) قطعة أرض حيوية تزدهر بالسكان برعاية رئيس الوزراء".وأضاف البيان، أن" الجانبين ناقشا آليات إكمال الكشف عن الأراضي المخصصة استعدادا للتنفيذ ، مع التأكيد على مهندسي المشاريع السابقة بإلغاء خرائط اي مدرسة حُددت للبناء على أرض مهجورة او غير مأهولة بالسكان وتحويلها الى المناطق المكتظة تحقيقا لأهداف إنسانية وتربوية تنسجم مع حاجة المجتمع للمدارس الملائمة في المحافظة".