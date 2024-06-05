2024-06-05 18:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، (5 حزيران 2024)، عن ارتفاع نسبة التداول الإلكتروني خلال شهر واحد 25 بالمئة"، مؤكدة أن "تجربة الدفع الإلكتروني لم تقتصر على محطات تعبئة الوقود فقط".

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "وزارة النفط كانت في مقدمة الوزارات التي اعتمدت على نظام الدفع الإلكتروني في قطاعاتها لاسيما قطاع التوزيع الذي يشهد حركة كبيرة بهذا المجال".

وأشار، الى "حرص الوزارة على اعتماد تجربة الدفع الإلكتروني بالتعاون مع البنك المركزي والمصارف"، منوهاً الى "تجاوز الكثير من التحديات والظروف خلال مدة وجيزة رغم حداثة التجربة".

وأضاف جهاد، أن "هناك إصراراً على إنجاح التجربة التي أعدتها الحكومة ضمن البرنامج الحكومي دعما للاقتصاد الوطني"، مبيناً "حرص الوزارة من خلال الإسراع في اتخاذ إجراءات وخطوات لتطبيقها، على الرغم من وجود التحديات الخارجة عن إرادة الوزارة، منها ما يتعلق بالمصارف وعملية الاتصال وحركة الأموال".

ولفت، الى أن "نجاح تطبيق تجربة الدفع الإلكتروني تشهد تصاعداً في نسب التعامل أو التداول الإلكتروني للأموال، حيث ان حجم التداول خلال الشهر الماضي ارتفع الى أكثر من 550 مليار دينار، وبنسبة تداول اكثر من 25 بالمئة".

واستطرد، أن "الوزارة تعمل على توسيع التجربة وتعميمها على جميع المنافذ التوزيعية"، مؤكداً أن "التجربة لم تقتصر على محطات تعبئة الوقود فقط وإنما في جميع تعاملات المالية مع الجهات المعنية سواء القطاع الخاص أو غير ذلك".