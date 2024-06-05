2024-06-05 18:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- كركوك

أكدت شرطة محافظة كركوك، اليوم الاربعاء (5 حزيران 2024)، بان التعاون الشعبي والابلاغ عن الإرهابيين ارتفع بشكل كبير ما ادى للقضاء على معظم الخلايا النائمة، مشيرا الى ان القائمة السوداء للمتهمين بالإرهاب انتهت.

وقال الناطق باسم شرطة كركوك المقدم عامر نوري في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الوضع الأمني في كركوك مستقر والمفارز الأمنية تحقق اختراقات نوعية لما تبقى من خلايا النائمة والمتهمين بجرائم الارهاب وهي تلقي القبض عليهم بعمليات نوعية بين اسبوع واخر".

واضاف ان "القائمة السوداء للمناطق التي تشهد خروقات متكررة انتهت في كركوك في ظل العمليات النوعية التي أجهضت الكثير من المخططات العدوانية"، مؤكدا بان "تعاون الاهالي من خلال الاتصالات والابلاغ عن الحالات المشبوهة تصاعد بنسبة اكثر من 80%".

واشار الى ان "تشكيلات الشرطة نجحت في كشف الكثير من الجرائم بالاشهر الماضية بعد فترة وجيزة من وقوعها"، مؤكدا بان "الاوضاع جيدة في عموم مناطق المحافظة".

وبالرغم من الأزمة السياسية التي تعيشها كركوك، وبمرور 6 اشهر على انتهاء انتخابات مجالس المحافظات وعدم امكانية حسم تشكيل الحكومة المحلية، الا ان الوضع الأمني مستتب تقريبًا، فيما اعلنت قيادة العمليات المشتركة اليوم الأربعاء بقصف 6 أوكار لداعش في كركوك.